UnitedHealth mira acordo de US$1 bi para deixar América Latina, dizem fontes

O novo presidente-executivo, Steve Hemsley, disse a acionistas na semana passada que está determinado a reconquistar a confiança deles, após a empresa divulgar resultado abaixo do esperado e o Wall Street Journal publicar que o grupo estaria sendo investigado criminalmente por suposta fraude no Medicare.

A UnitedHealth tem dito que não foi notificada pelo Departamento de Justiça norte-americano e que confia na integridade de suas operações.

Hemsley substituiu Andrew Witty poucos meses após o assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocorrido em dezembro, em Nova York, enquanto ele caminhava para uma reunião com investidores. Witty era presidente-executivo do UnitedHealth Group desde 2021.

A empresa recebeu quatro ofertas não vinculantes pela subsidiária Banmédica, que atua na Colômbia e no Chile, de cerca de US$1 bilhão, segundo as fontes. A UnitedHealth deixou o Brasil em 2023 e o Peru em março. Agora, o grupo busca arrecadar cerca de US$1 bilhão com a venda das operações da Banmédica na Colômbia e no Chile, disseram.

Ainda de acordo com as fontes, a companhia espera fixar um prazo para receber ofertas vinculantes já em julho.

A UnitedHealth recebeu propostas da gestora de private equity Acon Investments, sediada em Washington, D.C.; do Patria Investimentos, com sede em São Paulo; da organização de saúde sem fins lucrativos Christus Health, do Texas; e da peruana Auna, fornecedora de serviços de saúde e seguros sediada em Lima, disseram as fontes. A Auna está em negociações com um parceiro financeiro, acrescentou uma das fontes.