Wall Street ficam sem direção comum com início de negociações comerciais entre EUA e China

Por Kanchana Chakravarty e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street operavam sem direção comum nesta segunda-feira, com os investidores de olho uma nova rodada de negociações entre os Estados Unidos e a China com o objetivo de resolver um conflito comercial que tem abalado os mercados financeiros.

As principais autoridades de ambos os países deram início às discussões na Lancaster House, em Londres, buscando resolver as divergências em torno de um acordo comercial preliminar firmado no mês passado, que esfriou brevemente as tensões entre as maiores economias do mundo.