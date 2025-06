X recorre contra decisão de Moraes de bloqueio integral de contas de Carla Zambelli

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O X do Brasil recorreu nesta segunda-feira da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que determinou o bloqueio integral na rede social das contas da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que é considerada foragida pela Justiça brasileira após ter deixado o país depois de ter sido condenada a 10 anos de prisão pela Corte Suprema.

"X Brasil respeitosamente requer que seja reconsiderada a r. decisão agravada ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, seja submetido o presente agravo à apreciação do Plenário desse Supremo Tribunal Federal, para que este a reforme", disseram os advogados.