Ações europeias ficam estáveis com investidores à espera de resultado de negociações entre EUA e China

Por Purvi Agarwal e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias fecharam praticamente estáveis nesta terça-feira, em um pregão pautado por cautela, com investidores à espera do resultado do segundo dia de negociações comerciais entre Estados Unidos e China, em Londres.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou quase estável pelo segundo dia consecutivo, com variação negativa de 0,02%, a 553,12 pontos.