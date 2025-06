Banco Mundial reduz previsão de crescimento global devido a tensões comerciais

Essa escalada nas barreiras comerciais resultaria "em um colapso do comércio global no segundo semestre deste ano (...) acompanhado por um colapso generalizado da confiança, aumento da incerteza e turbulência nos mercados financeiros", disse o relatório.

No entanto, ele disse que o risco de uma recessão global é inferior a 10%.

"NEBLINA"

"A incerteza continua sendo um forte obstáculo, como a neblina em uma pista de decolagem. Ela desacelera os investimentos e afeta as perspectivas", disse Ayhan Kose, economista-chefe adjunto do Banco Mundial, em uma entrevista à Reuters.

No entanto, ele disse que há sinais de maior diálogo sobre o comércio que podem ajudar a dissipar a incerteza, e que as cadeias de oferta estão se adaptando a um novo mapa do comércio global, e não entrando em colapso. O crescimento do comércio global pode ter uma recuperação modesta em 2026 para 2,4%, e os desenvolvimentos em inteligência artificial também podem impulsionar o crescimento, disse ele.

"Acreditamos que, em algum momento, a incerteza diminuirá", disse ele. "Quando o tipo de neblina que temos se dissipar, o motor do comércio poderá voltar a funcionar, mas em um ritmo mais lento."