BCE deve evitar complacência com inflação, diz Rehn

HELSINQUE (Reuters) - O Banco Central Europeu não deve ficar complacente com a inflação na zona do euro e deve estar atento aos riscos, incluindo o de o crescimento dos preços ficar muito abaixo da meta de 2%, disse o presidente do banco central da Finlândia e membro do BCE, Olli Rehn.

"Com a projeção de que a inflação ficará abaixo de 2% no próximo ano, devemos estar atentos para não nos aproximarmos do limite inferior zero", disse Rehn em coletiva de imprensa. "Devemos nos concentrar em manter as expectativas de inflação firmemente ancoradas em torno de nossa meta."

O limite inferior zero se trata de quando a taxa de juros é reduzida ao menor nível possível para evitar que a inflação fique seriamente abaixo da meta.