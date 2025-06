CEO do BTG Pactual defende maior eficiência de gastos e vê aumento de tributos como "mais areia na engrenagem"

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo do BTG Pactual, Roberto Sallouti, questionou neste terça-feira se não é o momento de o Brasil buscar uma maior eficiência dos gastos públicos para não precisar aumentar a tributação, que tem efeitos nocivos no crescimento potencial da economia do país.

"Acho que o caminho que a gente está explorando agora, esse aumento de tributos, tem uma consequência que talvez agora seja imperceptível, mas que vai ser perceptível em breve, que é o aumento do custo Brasil, aumento da ineficiência, é mais areia na engrenagem", afirmou o executivo, em painel na Febraban Tech.