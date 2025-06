Crédito do Trabalhador já soma R$14,6 bi, segundo ministério; BB lidera

SÃO PAULO (Reuters) - O programa Crédito do Trabalhador já soma R$14,6 bilhões em empréstimos consignados aprovados desde que entrou em operação em março, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, considerando operações até 17h de segunda-feira. No começo de maio, eram R$10,1 bilhões.

Os números mostram que até a véspera já foram concedidos 2,6 milhões de empréstimos a 2,5 milhões de trabalhadores, com valor médio de R$5,5 mil, prestação média de R$316,29 e prazo médio de 18 meses. Há um mês, a média dos financiamentos dessa linha era de R$5,4 mil, com prestação a R$327,28 e prazo de 17 meses.

Entre as 48 instituições financeiras citadas pelo MTE, o Banco do Brasil responde pelo maior valor emprestado, com R$3,79 bilhões. No começo de maio, eram R$2,7 bilhões.