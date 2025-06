Dólar tem leve alta em meio a cautela com pacote fiscal do governo

No início da tarde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o governo vai propor ao Congresso uma alíquota unificada de 17,5% de Imposto de Renda sobre rendimentos de aplicações financeiras, e que será proposto o aumento da tributação de Juros sobre Capital Próprio (JCP) de 15% para 20%.

Na véspera a Reuters já havia informado que o governo decidiu propor a alíquota unificada de 17,5% de IR sobre rendimentos de aplicações financeiras, exceto as incentivadas. Com isso, os ganhos em operações como as de renda fixa e ações serão impactados.

Além disso, serão taxados em 5% instrumentos que atualmente têm isenção, como Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e debêntures incentivadas.

Um dos objetivos é que as medidas abram espaço para uma recalibragem do IOF. De acordo com Haddad, o ganho fiscal obtido com a aprovação das medidas será usado majoritariamente para recalibrar o dispositivo que implementou cobranças de IOF sobre o risco sacado -- modalidade de crédito usada por empresas.

“A nossa aposta aqui é que a maior revisão vai ser sobre o IOF nas operações de crédito. O câmbio no varejo e para a pessoa física deve continuar sendo penalizado”, afirmou o diretor da assessoria FB Capital, Fernando Bergallo.

Mas como não há clareza sobre isso, “muitos clientes (estão) esperando a quarta-feira, represando operações”, acrescentou Bergallo.