Dólar oscila pouco com cautela por medidas para compensar IOF e negociações EUA-China

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,21%, a R$5,573 na venda.

Na segunda-feira, o dólar à vista fechou o dia em leve baixa de 0,13%, a R$5,5626.

O ambiente desta sessão era de cautela tanto na cena doméstica quanto no exterior, com os investidores sem adotar grandes posições em qualquer direção.

No Brasil, o mercado espera pela apresentação detalhada das propostas do governo para substituir aumentos nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Um anúncio inicial das medidas foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no domingo.

Após reunião com lideranças partidárias, Haddad sinalizou com um pacote abrangente, que inclui a taxação de títulos atualmente isentos e cobranças maiores sobre apostas online e instituições financeiras.

O ministro ainda afirmou que o governo apresentará uma medida provisória nesta semana com as propostas que compensarão um novo decreto para reduzir o IOF, mas não apontou iniciativas estruturais no eixo de revisão de despesas do governo.