ENTREVISTA-Inter vê consignado privado com "excelentes olhos", mas aprendizado exige cautela

Riccio também reforçou a perspectiva do ROE do Inter chegar a 30% no final de 2027, a despeito das previsões de analistas, em torno de 18%, entre eles a equipe do UBS BB. No primeiro trimestre, essa linha do balanço ficou em 13,6%, de 9,7% um ano antes. Em 2024, o ROE alcançou 11,7%.

"A credibilidade do plano é crescente... Na medida que formos entregando, trimestre após trimestre, o crescimento de resultados, eles (os analistas no mercado) também vão ajustando as projeções deles para cima."

O executivo também afirmou que o banco tem todo o potencial para poder continuar aumentando a receita em cerca de 30% ao ano. "No nosso contexto, não é tanto assim, porque temos participações de mercado que já são relevantes, mas ainda nos permitem crescer", afirmou.