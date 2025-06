EXCLUSIVO-Tanure corteja bancos após oferta surpreendente pela Braskem articulada com Novonor

Em seus primeiros comentários públicos desde que revelou a oferta pela Braskem no mês passado, Tanure disse que começou a cortejar a Novonor, o grupo empresarial da família Odebrecht, após o colapso de um acordo com a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) há mais de um ano.

"Venho pesquisando essa empresa há muito tempo. Em algum momento, após a desistência da Adnoc, comecei a conversar com eles em absoluto sigilo", disse Tanure.

A Novonor permaneceria como acionista no acordo ainda em discussão, disse ele, com a proposta mais recente reduzindo a participação do grupo de 38,3% - e 50.1% no capital votante - para cerca de 3,5%. "Eu não faria um acordo se eles não permanecessem envolvidos", disse Tanure.

Apesar do progresso do empresário em relação à Novonor, credores importantes, incluindo o BNDES, veem sua oferta com ceticismo, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto. Os credores da Novonor prefeririam ir adiante com seu próprio plano de reestruturação antes de venderem as ações que são mantidas como garantia.

Procurados, Novonor e BNDES não comentaram o assunto. A Petrobras também não se manifestou, mas na semana passada a presidente-executiva da estatal, Magda Chambriard, afirmou em entrevista à Reuters que a Braskem é um "ativo muito importante" e que "no nosso ponto de vista atual, a gestão da Braskem não é a que a gente deseja. Então, o sócio que tem 47% de parceria num ativo não pode não mandar nada nesse ativo", afirmou na ocasião.

Durante o escândalo da Lava Jato, a Novonor - chamada Odebrecht na época - usou sua participação na Braskem para garantir cerca de R$15 bilhões em empréstimos bancários. O valor de mercado das ações agora cobre menos de um quarto dessa dívida.