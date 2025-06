General Motors vai investir US$4 bi em três instalações de produção nos EUA

A fábrica da GM em Fairfax Assembly, no Kansas, deve começar a produzir o Chevrolet Bolt, totalmente elétrico, até o final deste ano e também produzirá o Chevrolet Equinox, que é movido a gasolina, a partir de meados de 2027.

Em um comunicado, a empresa disse que espera fazer "novos investimentos futuros em Fairfax para a próxima geração de EVs acessíveis da GM".

Em sua fábrica de Spring Hill, Tennessee, a GM vai adicionar a produção do Chevy Blazer, movido a gasolina, a partir de 2027. Ele será montado juntamente com os SUVs elétricos Cadillac Lyriq e Vistiq, assim como com o Cadillac XT5, movido a gasolina.

Atualmente, o Chevrolet Equinox e o Blazer são produzidos no México. Segundo uma fonte da empresa, os veículos continuarão sendo fabricados no México, mesmo com o início da produção nas instalações dos EUA, para abastecer mercados fora da América do Norte.