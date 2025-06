Haddad confirma alíquota única de 17,5% sobre aplicações financeiras e prevê taxação maior de JCP

Haddad falou ao retornar ao ministério do Palácio da Alvorada, explicando que conversou com Lula o mesmo que tratou com os líderes partidários sobre as medidas fiscais discutidas com o objetivo de compensar uma recalibragem do decreto que elevou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A Reuters mostrou na segunda-feira que o governo decidiu propor a alíquota unificada de 17,5% de Imposto de Renda sobre rendimentos de aplicações financeiras, exceto as incentivadas. Com isso, ganhos de operações como as de renda fixa e ações serão impactados.

Em relação à taxação mais alta da distribuição de JCP por empresas a acionistas, Haddad afirmou que a medida --já apresentada anteriormente pelo governo e não aprovada pelo Congresso-- estava fora das discussões iniciais, mas foi incluída por sugestão de parlamentares.

No domingo, Haddad disse que chegou a um acordo com líderes do Congresso para "recalibrar" o decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no mês passado, ressaltando que a iniciativa será compensada por uma taxação de títulos atualmente isentos e cobranças maiores sobre apostas online e instituições financeiras.

De acordo com o ministro, o ganho fiscal obtido com a aprovação das medidas será usado majoritariamente para recalibrar o dispositivo que implementou cobranças de IOF sobre o risco sacado, uma modalidade de crédito usada por empresas.

Para Haddad, a aprovação das medidas a serem propostas tende a favorecer a queda do dólar e dos juros, além de garantir o cumprimento das metas fiscais de 2025 e 2026.