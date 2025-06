Ibovespa avança na abertura com aval de IPCA

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta terça-feira, após dados mostrarem que a inflação medida pelo IPCA desacelerou mais do que o previsto por analistas em maio, enquanto no exterior as atenções estavam voltadas para negociações sobre tarifas comerciais entre Estados Unidos e China.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,78%, a 136.752,68 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, tinha alta de 0,7%.

(Por Paula Arend Laier)