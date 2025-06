Ibovespa fecha em alta com forte avanço de Petrobras e alívio na inflação

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, com as ações da Petrobras entre os principais suportes, em pregão também marcado por dados mostrando que a inflação no país desacelerou mais do que o previsto em maio.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,63%, a 136.553,84 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 135.716,01 pontos na mínima e 137.369,35 pontos na máxima do dia.