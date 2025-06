Índices acionários da China recuam com investidores à espera de notícias sobre negociações comerciais

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em baixa nesta terça-feira, com os investidores adotando uma postura de cautela antes de novas notícias sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China em Londres.

As negociações se estendiam pelo segundo dia, com as principais autoridades das duas maiores economias do mundo tentando neutralizar uma disputa que se estende das tarifas às restrições sobre minerais de terras raras, ameaçando um choque na cadeia de oferta global e uma desaceleração econômica.