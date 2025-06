Alta do IPCA desacelera mais que o esperado em maio antes de reunião do BC

ENERGIA X ALIMENTOS

O destaque no IPCA de maio foi a alta de 3,62% da energia elétrica, após recuo de 0,08% em abril, levando os custos do grupo Habitação a subirem 1,19% no mês, devido à mudança na bandeira tarifária.

No final de abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que as contas de luz teriam bandeira tarifária amarela no mês de maio, o que impõe um custo extra de R$1,885 a cada 100 kWh consumidos.

O cenário deve piorar em junho, uma vez que a bandeira será vermelha patamar 1 neste mês, com cobrança adicional de R$4,46 a cada 100 kW/h consumidos.

No entanto, essa pressão foi compensada na leitura do índice geral pelos resultados registrados em alimentos e transportes. Os três grupos têm um peso de 57% no IPCA, de acordo com o IBGE.

O grupo Alimentação e bebidas desacelerou a alta a 0,17% em maio, de 0,82% em abril, marcando a menor variação mensal desde agosto de 2024.