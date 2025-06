ISA Energia confirma início antecipado de operação comercial de projeto Água Vermelha

(Reuters) - A ISA Energia Brasil informou nesta terça-feira que a operação comercial do projeto Água Vermelha, em Iturama, Minas Gerais, começou com 16 meses de antecedência em relação ao prazo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A empresa anunciou que a subsidiária IE Tibagi, proprietária do projeto, passou a ser remunerada de acordo com o termo de liberação provisório do projeto, que contempla o recebimento de 90% da receita anual permitida de R$8 milhões, segundo comunicado ao mercado.

O projeto possui margem Ebitda estimada de cerca de 90%, de acordo com a ISA, e teve um investimento total de aproximadamente R$89 milhões.