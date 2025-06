Lutnick diz que negociações comerciais entre EUA e China estão indo bem no segundo dia

Embora o impacto sobre a inflação e o mercado de trabalho dos EUA tenha sido discreto até o momento, as tarifas afetaram a confiança das empresas e das famílias norte-americanas e o dólar continua sob pressão.

As negociações estão sendo conduzidas pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, por Lutnick e pelo representante comercial dos EUA, Jamieson Greer. O contingente chinês é liderado pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng.

As conversações duraram quase sete horas na segunda-feira e foram retomadas pouco antes das 7h (horário de Brasília) desta terça-feira, e ambos os lados devem divulgar atualizações no final do dia.

A inclusão de Lutnick, cuja agência supervisiona os controles de exportação para os EUA, é uma indicação de como as terras raras se tornaram centrais. Ele não participou das negociações em Genebra, quando os países fecharam um acordo de 90 dias para reverter algumas das tarifas de três dígitos que haviam imposto uns aos outros.

A China detém quase o monopólio dos ímãs de terras raras, um componente crucial para os motores de veículos elétricos, e sua decisão, em abril, de suspender as exportações de uma ampla gama de minerais e ímãs essenciais abalou as cadeias globais de oferta e gerou alarme nas salas de reuniões e nos chãos de fábrica em todo o mundo.