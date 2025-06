Mídia estatal chinesa defende repressão a "carros usados com quilometragem zero"

Embora o Ministério do Comércio da China não tenha tornado pública sua posição, o Diário do Povo adotou um tom duro, denunciando a inflação nos dados de vendas e pedindo "ações regulatórias duras" para restaurar a ordem do mercado.

"Essa forma disfarçada de corte de preços perturba a ordem normal do mercado, e é um exemplo impressionante da 'involução' da indústria automobilística", disse o Diário do Povo, usando um termo popular na China que descreve uma corrida para o fundo do poço motivada pela concorrência excessiva.

"Quando as regras de concorrência de mercado forem devidamente aplicadas, os 'carros usados com quilometragem zero' não poderão durar muito -- ou por muito tempo."

A China enfrenta crescentes pressões deflacionárias, à medida que as tarifas norte-americanas agravam o clima pessimista na segunda maior economia do mundo. Empresas de setores que vão do fast food à alta costura têm reduzido preços, em meio a preocupações com o excesso de oferta e a fraca demanda das famílias.

As guerras de preços chegaram à indústria automobilística chinesa nos últimos anos, em parte pela queda no consumo doméstico e pelo excesso de capacidade, o que deixou muitas empresas com dificuldades para atingir as metas de vendas.

Embora a venda de carros usados com quilometragem zero seja vista por muitas montadoras chinesas como uma forma eficaz de limpar um estoque cada vez maior de veículos não vendidos, com consumidores nacionais e estrangeiros atraídos por grandes descontos em modelos ainda novos, o jornal estatal listou uma série de efeitos negativos causados pela prática.