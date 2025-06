Minério de ferro amplia queda na China com foco no aumento da oferta

O minério de ferro na Bolsa de Cingapura operava em leve queda no início da manhã no Brasil, a US$94,40 a tonelada, depois de atingir o valor mais baixo desde 3 de junho, a US$ 93,9, no início da sessão.

Os embarques do principal ingrediente siderúrgico dos principais fornecedores, Austrália e Brasil, subiram quase 2% em relação à semana anterior, atingindo 29,19 milhões de toneladas até 8 de junho, o nível mais alto em uma única semana desde dezembro, segundo dados da consultoria Mysteel.

As importações de minério de ferro em junho devem aumentar, uma vez que as usinas aumentaram o uso de cargas importadas devido à sua competitividade de preços e porque as mineradoras aumentarão os embarques até o final do mês para atingir as metas trimestrais, disseram analistas da consultoria Shanghai Metals Market em uma nota.

"Como as margens do aço permaneceram saudáveis, é provável que a produção de metais quentes se consolide em um nível elevado", disseram os analistas da Hongyuan Futures em uma nota.

Essa produção é normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro, com a média diária de 2,42 milhões de toneladas, até 5 de junho, 2,6% maior do que no mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da Mysteel.