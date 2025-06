Negociações comerciais entre EUA e China sobre controles de exportação são retomadas pelo segundo dia

Os dois lados, liderados nas negociações pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick, e pelo representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, com o contingente chinês liderado pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng, estão se reunindo na Lancaster House, na capital britânica.

As negociações duraram quase sete horas na segunda-feira e foram retomadas por volta das 6h (horário de Brasília) desta terça-feira, com a expectativa de que ambos os lados digulguem atualizações no dia.