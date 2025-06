Passageiros de ônibus são baleados durante ação policial contra traficantes no Rio

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Passageiros que estavam em ônibus passando pelas duas principais vias expressas do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira precisaram se esconder de tiros decorrentes de uma ação policial e da resposta de supostos traficantes no Complexo de Israel, na zona norte da cidade. Ao menos três pessoas foram baleadas dentro de coletivos, e uma quarta pessoa também foi atingida.

A operação visava cumprir 44 mandados de prisão e 180 de busca e apreensão contra suspeitos ligados ao traficante Álvaro Malaquias, conhecido como Peixão, chefe de uma grande facção criminosa do Estado. Em resposta, traficantes do Complexo de Israel atiraram contra a população, de acordo com a polícia, levando ao fechamento das vias por medida de segurança.