Pessimismo dos consumidores da Alemanha aumenta em meio a preocupações econômicas e políticas, mostra pesquisa

A pesquisa, realizada em abril com 16.000 consumidores em nove países europeus, mostra que na França e na Reino Unido as avaliações negativas da situação econômica são ainda mais críticas, com 70%.

Na Alemanha, quase um terço dos consumidores está preocupado com sua situação financeira pessoal, em comparação com apenas 25% no ano passado. Apesar da queda nas taxas de inflação, 70% dos entrevistados temem novos aumentos de preços, segundo a pesquisa.

A percepção dos riscos geopolíticos, entretanto, é significativamente menor.

Embora a pesquisa tenha coincidido com o anúncio de aumentos de tarifas globais pelo governo dos EUA no início de abril, esse foi um motivo de preocupação para menos de um terço dos europeus pesquisados.

"Os consumidores se concentram nos aumentos visíveis de preços, subestimando a intensidade com que os conflitos comerciais podem influenciar os preços e a oferta", disse Karin von Funck, sócia sênior e especialista em bens de consumo do BCG.

(Reportagem de Maria Martinez)