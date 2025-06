Wall St oscila pouco com negociações comerciais EUA-China em foco

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street oscilavam pouco nesta terça-feira, com os investidores à espera do resultado das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China com o objetivo de aliviar uma disputa tarifária que tem prejudicado os mercados globais neste ano.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que as negociações comerciais com a China estão indo bem, conforme as autoridades dos dois lados se reuniam pelo segundo dia em Londres.

Os investidores esperam uma melhora nos laços depois que o alívio em torno de um acordo preliminar fechado no mês passado deu lugar a novas dúvidas, quando Washington acusou Pequim de bloquear as exportações essenciais para setores como o aeroespacial, o de semicondutores e o de defesa.