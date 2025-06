Ações europeias caem com mercados inabalados por acordo entre EUA e China

O STOXX 600 havia subido após um relatório de inflação dos EUA mais brando do que o esperado, que aliviou preocupações relacionadas a tarifas e aumentou esperanças de que o Federal Reserve cortará os juros.

Enquanto isso, um dia depois que as autoridades de Washington e Pequim concordaram com uma estrutura para restaurar sua trégua comercial, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que o acordo entre os EUA e a China estava fechado, com Pequim pronta para fornecer minerais e ímãs de terras raras.

De acordo com uma autoridade da Casa Branca, o acordo com a China permite que os EUA cobrem uma tarifa de 55% sobre os produtos chineses importados, incluindo uma tarifa "recíproca" de 10%, uma tarifa de 20% para o tráfico de fentanil e uma tarifa de 25% que reflete tarifas pré-existentes. A China cobrará uma tarifa de 10% sobre as importações dos EUA, disse a autoridade.

Investidores na Europa reagiram com cautela. Embora as negociações tenham terminado em uma trégua, analistas disseram que investidores esperavam um progresso mais substancial.

"Os mercados tinham muitas esperanças de que o pessoal em Londres veria algum avanço importante e, essencialmente, tudo o que foi feito foi reiterar o que eles tinham há um mês", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

Do lado dos mercados, o setor de serviços públicos, frequentemente negociado como um indicador de títulos, emergiu como o de melhor desempenho do dia.