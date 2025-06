Acordo comercial entre EUA e China está "concluído", diz Trump

"Nosso acordo com a China está concluído, sujeito à aprovação final do presidente Xi e minha", disse Trump na plataforma Truth Social. "Ímãs completos e todas as terras raras necessárias serão fornecidos, antecipadamente, pela China. Da mesma forma, forneceremos à China o que foi acordado, incluindo o uso por estudantes chineses de nossas faculdades e universidades (o que sempre foi bom para mim!). Estamos recebendo um total de 55% de tarifas, a China está recebendo 10%."

Uma autoridade da Casa Branca disse que os 55% representam a soma de uma tarifa "recíproca" básica de 10% que Trump impôs sobre produtos importados de quase todos os parceiros comerciais dos EUA; 20% sobre todas as importações chinesas devido às medidas que Trump impôs à China, ao México e ao Canadá associadas à sua acusação de que os três facilitam o fluxo do opioide fentanil para os EUA; e, finalmente, taxas pré-existentes de 25% sobre as importações da China que foram implementadas durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca.

Mais tarde, o presidente dos EUA postou: "O presidente Xi e eu vamos trabalhar juntos para abrir a China ao comércio norte-americano. Isso será uma grande VITÓRIA para ambos os países!!!"

Outros detalhes específicos sobre como o acordo será implementado não ficaram claros.

O Ministério do Comércio da China não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentários e mais informações.

ESTRUTURA PARA UM ACORDO