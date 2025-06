AirAsia avalia Airbus e Embraer para encomenda de 100 aviões, dizem fontes

PARIS (Reuters) - A AirAsia está em discussões avançadas para fazer um pedido de pelo menos 100 jatos durante a Paris Airshow, que acontece na próxima semana, com a companhia aérea asiática avaliando o modelo A220, da fabricante europeia Airbus, e as aeronaves E2, da Embraer, disseram fontes do setor.

A AirAsia, companhia aérea de baixo custo sediada na Malásia, opera uma frota formada apenas por aviões da Airbus e já havia dito anteriormente que estava procurando adicionar aviões menores para rotas regionais.

Representantes da AirAsia, Airbus e Embraer não comentaram.