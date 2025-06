BCE reduzirá burocracia para bancos, mas não esperem "Big Bang", diz supservisora

"Podemos melhorar o sistema e torná-lo menos complexo", disse Buch em seu discurso mais detalhado sobre o assunto.

O Processo de Avaliação e Revisão de Supervisão anual do BCE para os bancos também está sendo simplificado, com melhorias em um período de três anos.

Buch fez questão de refrear as expectativas de mudanças repentinas e radicais.

"Não haverá um 'Big Bang'", disse ela.

Em um sinal da crescente pressão do setor sobre os órgãos reguladores europeus, a Comissão Europeia adiou mais uma vez as novas regras globais que regem as negociações dos bancos, para avaliar os temores dos bancos de que estariam em desvantagem em relação aos rivais dos EUA.

E o Conselho do BCE também lançou uma força-tarefa, presidida pelo vice-presidente Luis de Guindos, que analisará a simplificação das regras.