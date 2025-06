Bessent pede que China seja "parceiro confiável" em negociações comerciais com os EUA

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, pediu nesta quarta-feira que a China cumpra seus compromissos no acordo comercial firmado entre Washington e Pequim em Genebra no mês passado, horas após ele e outras autoridades dos dois países acordarem uma nova estrutura para implementar o pacto.

Em depoimento perante um comitê da Câmara dos Deputados dos EUA, Bessent afirmou que a China tem uma "oportunidade única" de estabilizar sua economia, deixando de lado o excesso de produção industrial para exportação e passando a aumentar o consumo interno.

"Mas o país precisa ser um parceiro confiável nas negociações comerciais", disse Bessent em comentários preparados.