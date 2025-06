China pede construção de consenso com os EUA após discussões comerciais "francas"

A China e os EUA devem assegurar os resultados duramente conquistados em seu diálogo e pressionar por laços comerciais e econômicos bilaterais estáveis e de longo prazo, disse He.

A posição da China em relação às questões comerciais com os EUA é clara e consistente, disse ele, reiterando que o país é sincero nas consultas comerciais e econômicas, mas tem seus princípios.

Pequim e Washington, depois de estabelecerem uma trégua de 90 dias em Genebra no mês passado, suspenderam a maior parte das tarifas de três dígitos que haviam aplicado aos produtos um do outro. Mas os laços bilaterais continuam tensos em relação a questões comerciais não resolvidas, como os controles de exportação de terras raras da China e as restrições dos EUA às exportações relacionadas a chips.

As negociações em Londres ocorreram após uma rara ligação telefônica entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente norte-americano Donald Trump na quinta-feira.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, que representou os EUA em Londres, disse que o novo acordo removerá as restrições sobre as exportações chinesas de minerais e ímãs de terras raras e algumas das recentes restrições de exportação dos EUA "de forma equilibrada", sem fornecer mais detalhes.

As duas equipes de negociação apresentarão os planos aos seus respectivos presidentes para aprovação, disse Lutnick.