Dólar à vista fecha em baixa de 0,53%, a R$5,5392 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - As notícias de um acordo comercial entre Estados Unidos e China e, em especial, a inflação norte-americana abaixo do esperado em maio colocaram o dólar em trajetória de baixa ao redor do mundo, o que fez a divisa fechar a quarta-feira também em queda ante o real, no menor valor do ano.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,53%, aos R$5,5392, menor valor de encerramento desde 8 de outubro do ano passado, quando foi cotado a R$5,5334.

Às 17h03 na B3 o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,62%, aos R$5,5580.