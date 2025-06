Dólar recua após números melhores que o esperado para inflação dos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,47%, a R$5,566 na venda.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,11%, a R$5,5689.

O governo dos EUA informou mais cedo que seu índice de preços ao consumidor teve alta de 0,1% em maio em relação ao mês anterior, ante ganho de 0,2% em abril. Economistas consultados pela Reuters esperavam que o dado do mês passado repetisse a alta anterior.

Em 12 meses, a inflação ao consumidor chegou a 2,4%, um pouco acima dos 2,3% de abril, mas abaixo da projeção de 2,5%. No núcleo do índice, os números também foram melhores do que o esperado tanto na base mensal quanto no acumulado do último ano.

O resultado reforçou as apostas de operadores de que o Fed retomará os cortes de juros a partir de setembro, consolidando ainda a previsão de uma segunda redução na taxa até o fim do ano. Também houve alívio nos temores sobre o impacto das tarifas do presidente Donald Trump nos preços.

Juros mais baixos dos EUA implicam menores rendimentos nos Treasuries, o que torna o dólar menos atrativo ante os seus pares e favorece outras moedas mais arriscadas.