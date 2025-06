Dólar continua perdendo participação no mercado, mas euro também não é um vencedor, mostra estudo do BCE

FRANKFURT (Reuters) - O dólar continuou perdendo no ano passado participação no mercado como a moeda dominante do mundo, mas foram principalmente rivais menores e o ouro que saíram beneficiados em vez do euro, que pretende preencher qualquer lacuna deixada pela diminuição da confiança na moeda norte-americana, segundo um relatório do BCE.

Investidores venderam ativos em dólar desde abril devido à política econômica errática dos EUA e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse que essa era uma oportunidade para o euro se tornar a alternativa ao dólar, desde que o bloco de 20 países finalmente avançasse com as principais medidas de integração.

Mas os números anteriores a essa turbulência mais recente sugerem que o euro não está se tornando mais popular e, além do iene japonês, outras moedas não tradicionais podem estar se beneficiando.