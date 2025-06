EUA e China chegam a acordo para aliviar restrições sobre exportações e manter a trégua tarifária

O acordo pode evitar que o pacto de Genebra se desfaça em relação aos controles de exportação em disputa, mas faz pouco para resolver as profundas diferenças em relação às tarifas unilaterais de Trump e às reclamações de longa data dos EUA sobre o modelo econômico estatal e voltado para a exportação da China.

Os dois lados têm até 10 de agosto para negociar um acordo mais abrangente para aliviar as tensões comerciais, ou as taxas tarifárias voltarão a subir de cerca de 30% para 145% no lado dos EUA e de 10% para 125% no lado chinês.

Sinais de afrouxamento das restrições surgiram na China, já que várias empresas de ímãs de terras raras listadas em Shenzhen, incluindo a JL MAG Rare-Earth, a Innuovo Technology e a Zhong Ke San Huan, disseram ter obtido licenças de exportação das autoridades chinesas.

A China detém um quase monopólio sobre ímãs de terras raras, um componente crucial em motores de veículos elétricos, e sua decisão em abril de suspender as exportações de uma ampla gama de minerais e ímãs essenciais abalou as cadeias globais de oferta.

Em maio, os EUA responderam suspendendo as remessas de software de design de semicondutores, produtos químicos e equipamentos de aviação, revogando as licenças de exportação que haviam sido emitidas anteriormente.

