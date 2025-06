Governo prevê abrir consulta pública para leilão de reserva de energia neste mês

O movimento colocará mais usinas flexíveis para operar, fazendo frente à variabilidade da geração das fontes renováveis solar e eólica ao longo do dia.

Entre as alternativas para o lidar com o atraso no leilão, disse Colli durante o evento Enase, o governo pode contratar unidades disponíveis que estão sem contratos, antecipar usinas e importar energia.

Ele disse ainda que um primeiro leilão para a contratação de sistemas de armazenagem de baterias só deve ocorrer em 2026, após a realização do certame de capacidade.

(Por Rodrigo Viga Gaier)