Governo Trump se mobiliza para revogar regras de Biden contra poluição em usinas de energia

Por Valerie Volcovici

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, propôs revogar as regras aprovadas pelo ex-presidente Joe Biden para reduzir as emissões de dióxido de carbono, mercúrio e outros poluentes atmosféricos de usinas de energia, disse nesta quarta-feira o administrador da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), Lee Zeldin.

O anúncio, dando continuidade a uma promessa feita pela EPA em março, é um passo fundamental nos esforços mais amplos de Trump para revogar regulamentações ambientais vistas por ele como barreiras desnecessárias ao desenvolvimento industrial e à expansão da produção de energia.