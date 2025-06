Guerra comercial de Trump: prazos tarifários e principais eventos futuros

Aqui está um cronograma dos principais eventos e datas que podem ter influência na política tarifária dos EUA:

11 de junho de 2025:

Trump diz que o acordo dos EUA com a China está fechado, com Pequim fornecendo ímãs e minerais de terras raras ao país.

Um funcionário da Casa Branca afirmou que o acordo permite que os EUA cobrem uma tarifa de 55% sobre produtos chineses importados, enquanto a China cobraria uma tarifa de 10% sobre as importações de produtos norte-americanos. O acordo está sujeito à aprovação final do presidente Trump e do presidente chinês, Xi Jinping.

15 a 17 de junho:

Trump participará da cúpula anual do G7, no Canadá. A cúpula será realizada na cidade turística de Kananaskis, nas Montanhas Rochosas, em Alberta, e as tarifas deverão ser um dos principais tópicos de discussão.