Haddad diz que medidas tributárias podem assustar em primeiro momento, mas governo foca em mais ricos

"Quando nós mandamos as medidas que nós mandamos, isso pode assustar num primeiro momento. Então eu sei que de domingo para cá muita gente veio a Brasília para conversar comigo, para conversar com vocês, para falar do quão injusto é pagar imposto de renda", disse.

"A medida provisória, exatamente como foi discutido, não entra em vigor agora, entre em vigor no ano que vem. Então, durante a sua tramitação, nós vamos poder calmamente explicar os números."

Após repercussão negativa do decreto que aumentou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o governo negociou um pacote de medidas tributárias alternativas a serem propostas nos próximos dias por medida provisória, incluindo uma taxação de investimentos hoje isentos e maior cobrança sobre "bets" e instituições financeiras, além de cortes de benefícios fiscais a empresas.

Na audiência, o ministro afirmou que a proposta de "reduzir um pouco" o benefício dado a títulos de dívida hoje isentos é necessária porque "nem o Tesouro Nacional consegue concorrer" com esses papéis incentivados.

Ele avaliou que o benefício dado a títulos desse tipo -- que incluem Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e debêntures incentivadas -- não chega integralmente aos setores, ficando "no meio do caminho", com os detentores dos títulos e o sistema bancário.

Para o ministro, menos de 1% da população é afetada por todas as medidas de equilíbrio fiscal e redução da renúncia tributária discutidas pelo governo.