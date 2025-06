Ibovespa recua na abertura com atenções voltadas para EUA e fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava baixa na abertura desta quarta-feira, com agentes do mercado analisando dados de preços ao consumidor norte-americano e desfecho de negociações sobre comércio entre China e Estados Unidos.

Os negócios também seguem mediados pelo noticiário no Brasil sobre medidas fiscais para recalibrar o aumento do IOF.

Às 10h11, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, mostrava variação negativa de 0,42%, a 135.860,10 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, mostrava decréscimo de 0,61%.