Indicado por Trump a agência de supervisão promete responsabilizar Boeing após falhas

Os apelos pela modernização do sistema de controle de tráfego aéreo do país se intensificaram após uma colisão aérea em 29 de janeiro, entre um helicóptero do exército dos EUA e um jato da American Airlines, perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington. Todas as 67 pessoas a bordo da aeronave morreram.

Um quarto de todas as instalações da FAA têm 50 anos ou mais, e sistemas obsoletos têm causado atrasos recorrentes. A persistente escassez de controladores tem atrasado voos, e muitos controladores estão trabalhando durante horas extras obrigatórias e em semanas de seis dias. A FAA tem cerca de 3.500 controladores de tráfego aéreo, abaixo do número previsto.

(Reportagem de David Shepardson)