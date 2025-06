Medidas do governo para compensar mudanças no IOF enfrentarão "resistência" no Congresso, alerta Motta

(Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta quarta-feira que o pacote de medidas anunciado pelo governo para compensar mudanças no decreto que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) enfrentará "resistência" no Congresso.

Em publicação no X, Motta acrescentou que a apresentação de propostas que apenas elevam a arrecadação, sem cortes de gastos, "não funciona".

"Trouxemos o Governo para um debate que não é só aumentar tributos, mas cortar gastos... Já comuniquei à equipe econômica que as medidas anunciadas em alternativa ao IOF irão ter resistência do Congresso", escreveu Motta.