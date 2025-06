Nvidia construirá primeira plataforma de nuvem de IA industrial na Alemanha

PARIS (Reuters) - A Nvidia construirá sua primeira plataforma de nuvem de inteligência artificial para aplicações industriais na Alemanha, disse o presidente-executivo da empresa, Jensen Huang, nesta quarta-feira na conferência VivaTech, em Paris.

A tecnologia, que combinará IA com robótica, ajudará montadoras como a BMW e a Mercedes-Benz em processos que vão desde a simulação do design do produto até o gerenciamento da logística.

Em anúncios voltados para a Europa, Huang delineou planos para expandir centros de tecnologia em sete países, abrir o mercado de computação da Nvidia para empresas europeias, ajudar os criadores de modelos de IA em vários idiomas a se tornarem mais avançados e ajudar na descoberta de medicamentos.