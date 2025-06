Preços ao consumidor nos EUA sobem menos que o esperado em maio

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao consumidor dos Estados Unidos tiveram leve alta e ficaram abaixo do esperado em maio em meio à gasolina mais barata, mas a inflação deve acelerar nos próximos meses devido às tarifas de importação do governo Trump.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,1% no mês passado, depois de alta de 0,2% em abril, informou o Escritório de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho nesta quarta-feira. No período de 12 meses até maio, o índice avançou 2,4%, de 2,3% em abril.