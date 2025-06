Resolução da guerra comercial pode exigir concessões de todos, diz Lagarde

"Testemunhamos um aumento acentuado no uso de políticas industriais destinadas a aumentar a capacidade doméstica", disse Lagarde no Banco do Povo da China. "Desde 2014, as intervenções relacionadas a subsídios que distorcem o comércio global mais do que triplicaram em nível mundial."

A China tem dependido amplamente de subsídios há décadas, especialmente no caso da produção voltada para a exportação, e os críticos argumentam que isso fornece às suas empresas uma vantagem injusta que é usada para excluir a produção em outros lugares.

No entanto, a China não é a única a utilizar subsídios e outros países, especialmente nos mercados emergentes, estão recorrendo a esses esquemas, disse Lagarde.

Enquanto isso, a participação dos EUA na demanda global tem crescido muito nos últimos anos, o que reflete, em parte, os gastos excessivos do setor público, contribuindo para os desequilíbrios, argumentou Lagarde.

Uma solução para o conflito está no respeito mais rigoroso às regras globais e na formação de acordos bilaterais ou regionais com base em benefícios mútuos, disse ela.

(Por Balazs Koranyi)