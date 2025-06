S&P 500 cai com mercados focados no Oriente Médio e à espera de detalhes sobre acordo comercial

Por Noel Randewich e Kanchana Chakravarty

(Reuters) - O índice S&P 500 encerrou em baixa nesta quarta-feira, com investidores nervosos com as tensões no Oriente Médio, enquanto um relatório de inflação dos Estados Unidos moderado acalmou preocupações em relação às pressões de preços impulsionadas por tarifas e operadores aguardaram mais detalhes sobre as negociações comerciais entre a China e os EUA.

Wall Street apagou ganhos modestos depois que fontes disseram que os EUA estão preparando uma retirada parcial de sua embaixada no Iraque devido ao aumento dos riscos de segurança na região. Uma autoridade sênior iraniana disse anteriormente que Teerã atacará as bases norte-americanas na região se as negociações nucleares fracassarem e surgirem conflitos com Washington.