Tarifas de Trump podem permanecer em vigor enquanto recursos prosseguem, diz tribunal dos EUA

Por Dietrich Knauth e Nate Raymond

(Reuters) - Um tribunal federal de apelações permitiu na terça-feira que as tarifas abrangentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuem em vigor, enquanto analisa uma decisão de um tribunal inferior que as bloqueou ao alegar que Trump excedeu sua autoridade ao impô-las.

A decisão do Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal em Washington, D.C. significa que Trump pode continuar a aplicar, por enquanto, suas tarifas do "Dia da Libertação" sobre as importações da maioria dos parceiros comerciais, bem como um conjunto separado de tarifas cobradas de Canadá, China e México.