Tarifas devem ter elevado núcleo dos preços ao consumidor nos EUA em maio

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao consumidor dos Estados Unidos provavelmente aumentaram moderadamente em maio em meio a uma gasolina relativamente mais barata, mas as tarifas de importação do governo Trump provavelmente começaram a se infiltrar em outros produtos, potencialmente aumentando as pressões inflacionárias subjacentes.

O relatório do índice de preços ao consumidor do Departamento do Trabalho, a ser divulgado nesta quarta-feira, pode mostrar que o núcleo do índice, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, teve o maior aumento em quatro meses. Economistas disseram que essa alta seria atribuído aos preços mais altos com as taxas de importação do presidente Donald Trump. Segundo eles, maio marcaria o início de leituras de inflação elevada relacionadas a tarifas que podem durar até o final do ano.