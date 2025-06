Taxas curtas dos DIs sobem com fiscal no foco e longas cedem sob impacto de inflação nos EUA

No meio da manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, iniciou sua participação em audiência pública da Câmara e, durante as horas em que falou aos deputados, as taxas curtas estiveram em trajetória de alta.

Na audiência, Haddad reforçou que as medidas tributárias propostas pelo governo buscam maior contribuição de pessoas com renda mais alta. Segundo ele, elas são necessárias para que o "ciclo virtuoso" vivido pelo país, com crescimento econômico e geração de empregos, seja sustentável.

A audiência pública foi encerrada antecipadamente no início da tarde, após tumulto entre parlamentares da base governista e da oposição, mas ainda assim as taxas curtas seguiram em alta.

“Tirando a parte do bate-boca, Haddad fala de dados macroeconômicos e da perspectiva de que o PIB vai crescer e a inflação, cair. Ele mostrou todos os dados, que estão corretos, mas tudo isso é o que faz a gente ter uma preocupação fiscal grande, fazendo com que os juros fiquem altos”, disse Fabricio Voigt, economista da Aware Investments.

Na prática, as perspectivas de economia aquecida e de permanência das dificuldades na área fiscal, na visão de Voigt, são fatores que sugerem que o Banco Central pode ter que promover um aumento adicional da Selic, hoje em 14,75% ao ano.

No mercado, as apostas sobre o encontro deste mês do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central estão divididas.